Силы обороны движутся вдоль российских укреплений в Запорожской области – ISW

Контрнаступательные действия Сил обороны на границе Донецкой и Запорожской областей, скорее всего, позволили сковать части 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии и не позволить им передислоцироваться на критические участки фронта в западной части Запорожской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российский провоенный блогер 5 сентября опубликовал аудиозапись, вероятно, от солдата российского 247 полка ВДВ РФ, в которой солдат утверждает, что ему приходится забирать тела российских военнослужащих под Старомайорским в Донецкой области, поскольку командование не контролирует процесс забора тел. Военный РФ также заявил, что у его подразделения 49 погибших за один день боев.

Заявления российского солдата позволяют предположить, что подразделения 247 полка 7 гвардейской горно-десантной дивизии продолжают обороняться в Донецкой области и востоке Запорожской областей, несмотря на заявления известного российского источника в конце августа о том, что подразделения ведут боевые действия в районе Работино.

В Институте также указывают, что украинские войска продолжают продвигаться на западе Запорожской области. На видеозаписях с геолокацией, опубликованных 5 сентября, видно, что российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Работино. Это указывает на то, что украинские силы продвинулись в район вблизи населенного пункта, который, как ранее утверждали войска РФ, они контролируют.

Силы обороны также продвинулись к югу от Работино и к северо-западу от Вербового.

— Геолокационные данные, свидетельствующие о расположении сил на северо-западе от Вербового, позволяют предположить, что украинцы продвигаются вдоль линии российских укреплений, которые пролегают вдоль этого населенного пункта, — указывают аналитики.

Украинские военные источники также подтвердили, что украинские силы достигли успеха в направлении Работино-Новопрокоповка к югу от Орехова, а также сообщили, что украинские силы проводят успешные наступательные операции к югу от Бахмута.

Украинские военные накануне уничтожили 610 российских оккупантов.

Источник : ISW

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