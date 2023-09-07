ЗСУ просунулися поблизу двох сіл на Мелітопольському напрямку

Українські військові продовжують вибивати російського ворога на Мелітопольському напрямку. Тривають тяжкі бої.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони України мали успіх південніше населеного пункту Роботине та західніше Вербового на Мелітопольському напрямку. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку українські воїни також наступають – є просування південніше Бахмута. Наші підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти ж намагалися наступати у районі Авдіївки та Мар’їнки Донецької області, проте без успіху.

Крім того, ЗСУ стримують наступ російського ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-у добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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