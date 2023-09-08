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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

НАБУ и САП наложили арест на 48 часов на активы Коломойского

Ігор Коломойський
Фото: УНИАН

После объявления подозрения Игорю Коломойскому, который является бывшим бенефициарным владельцем Приватбанка, на его активы наложен арест.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП в пятницу, 8 сентября.

— На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в частности акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также на почти 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов, — говорится в сообщении.

В бюро пояснили, что такие меры обусловлены необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств Приватбанка.

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Отмечается, что в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) было направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

НАБУ и САП наложили арест на 48 часов на активы Коломойского

Фото: НАБУ, САП

Накануне детективы НАБУ сообщили Игорю Коломойскому о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств Приватбанка. Кроме него подозрения получили еще пять человек, которые являются бывшими работниками банковского учреждения.

Напомним, 2 сентября суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 млн грн.

Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский вывел за границу полмиллиарда гривен, используя подконтрольные ему банковские учреждения.

Источник: САП, НАБУ
Ігор Коломойський, НАБУ, САП
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