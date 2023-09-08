НАБУ і САП наклали арешт на 48 годин на активи Коломойського

Після оголошення підозри Ігорю Коломойському, який є колишнім бенефіціарним власником Приватбанку, на його активи накладено арешт.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП у п’ятницю, 8 вересня.

— На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден, – йдеться у повідомленні.

У бюро пояснили, що такі заходи обумовлені необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна в кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів Приватбанку.

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Зазначається, що до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Напередодні детективи НАБУ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку. Крім нього підозри отримали ще п’ять осіб, які є колишніми працівниками банківської установи.

Нагадаємо, 2 вересня суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.

Джерело : САП, НАБУ

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