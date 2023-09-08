Чрезвычайно эффективные: в Пентагоне оценили действия ВСУ на поле боя

В Пентагоне считают действия украинских военных на поле боя чрезвычайно эффективными и положительно оценивают результаты применения Силами обороны западных вооружений.

Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

– Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении. Мы наблюдаем за тем, как они (украинские военные — Ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах. Мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно, – сказала она.

Сингх отметила, что бойцы ВСУ умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками.

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В то же время перспективы предоставления Украине американских ракет ATACMS она не прокомментировала.

Напомним, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны во время контрнаступательных действий за последние сутки имели успехи на двух направлениях — Бахмутском и Мелитопольском.

Источник : Укринформ

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