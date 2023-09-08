Закріплюються на рубежах: ЗСУ просунулися південніше Роботиного та Бахмуту

Сили оборони під час контрнаступальних дій за останню добу мали успіхи на двох напрямках – Бахмутському та Мелітопольському.

Про це повідомив під час брифінгу речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, зокрема, на Мелітопольському напрямку українські війська мали успіх в районах південніше Роботиного, а на Бахмутському – південніше міста Бахмут.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Military Media Center

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