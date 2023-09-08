Надзвичайно ефективні: у Пентагоні оцінили дії ЗСУ на полі бою

У Пентагоні вважають дії українських військових на полі бою надзвичайно ефективними й позитивно оцінюють результати застосування Силами оборони західного озброєння.

Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

– Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові – Ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально, — сказала вона.

Сінгх зазначила, що бійці ЗСУ вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками.

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Водночас перспективи надання Україні американських ракет ATACMS вона не прокоментувала.

Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони під час контрнаступальних дій за останню добу мали успіхи на двох напрямках – Бахмутському та Мелітопольському.

Джерело : Укрінформ

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