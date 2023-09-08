Зеленський про дії РФ взимку: Буде спроба блекаутів і залякування ядерною зброєю
Російський диктатор Володимир Путін уже найближчої зими використовуватиме ядерний шантаж – “лякатиме” світову спільноту застосуванням ядерної зброї.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
– На мою думку, у Путіна залишається один крок – це лякати світ ядерною зброєю. Він залякуватиме весь Захід, не Україну, хоча страждає насамперед Україна й українці… Він знайшов це крихке місце єдності західних партнерів, – зазначив він.
За словами Зеленського, Кремль може вдатися до залякування ядерною зброєю паралельно зі спробою влаштувати блекаут в Україні. Це все, на що здатен агресор.
Президент уточнив, що потрібно “просто пройти цей час”.
– Це буде зима така, буде спроба блекаутів, разом із залякуванням ядерною зброєю. Тому що жодних аргументів агресії у Путіна немає. Він здувся як людина і політик, – наголосив Зеленський.
Президент вважає, що Кремль чинитиме тиск на Захід, насамперед на США “у крихкий час” для цієї країни – в період президентських перегонів.
А тому важливо, щоб американський лідер Джо Байден “не сумнівався, що мир сильніший за будь-яку зброю”.
– Потрібно, щоб держави, які ще трохи балансують,… зрозуміли, що в нас одні моральні цінності, хоча й різні вороги, на думку, наприклад, Ізраїлю. Хоча я вважаю, що врешті-решт РФ – інвестор будь-якого ворога мирного життя, – додав Зеленський.
Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що Росія перемістила в Білорусь перші ядерні боєголовки. За його словами, білоруські військові не готові до експлуатації цієї зброї.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик