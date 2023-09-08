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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський про дії РФ взимку: Буде спроба блекаутів і залякування ядерною зброєю

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російський диктатор Володимир Путін уже найближчої зими використовуватиме ядерний шантаж – “лякатиме” світову спільноту застосуванням ядерної зброї.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

– На мою думку, у Путіна залишається один крок – це лякати світ ядерною зброєю. Він залякуватиме весь Захід, не Україну, хоча страждає насамперед Україна й українці… Він знайшов це крихке місце єдності західних партнерів, – зазначив він.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, Кремль може вдатися до залякування ядерною зброєю паралельно зі спробою влаштувати блекаут в Україні. Це все, на що здатен агресор.

Президент уточнив, що потрібно “просто пройти цей час”.

– Це буде зима така, буде спроба блекаутів, разом із залякуванням ядерною зброєю. Тому що жодних аргументів агресії у Путіна немає. Він здувся як людина і політик, – наголосив Зеленський.

Президент вважає, що Кремль чинитиме тиск на Захід, насамперед на США “у крихкий час” для цієї країни – в період президентських перегонів.

А тому важливо, щоб американський лідер Джо Байден “не сумнівався, що мир сильніший за будь-яку зброю”.

– Потрібно, щоб держави, які ще трохи балансують,… зрозуміли, що в нас одні моральні цінності, хоча й різні вороги, на думку, наприклад, Ізраїлю. Хоча я вважаю, що врешті-решт РФ – інвестор будь-якого ворога мирного життя, – додав Зеленський.

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що Росія перемістила в Білорусь перші ядерні боєголовки. За його словами, білоруські військові не готові до експлуатації цієї зброї.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Кремль, Російська агресія, Ядерна зброя, Ялтинська європейська стратегія
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