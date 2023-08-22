Мы это наблюдаем: Дуда подтвердил, что РФ перемещает ядерное оружие в Беларусь
Россия находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия малой дальности в соседнюю Беларусь. Этот шаг изменит архитектуру безопасности в регионе и на восточном фланге НАТО.
Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с лидером Португалии Марсело Ребелу де Соузой.
Дуда отметил, что рассказал португальскому президенту “о реализации заявлений” диктатора Владимира Путина, что тактическое ядерное оружие РФ будет перемещено в Беларусь.
– Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем, – подчеркнул польский лидер.
Он не озвучил деталей, однако предупредил, что это “меняет архитектуру безопасности” в Восточной Европе.
– Это меняет архитектуру безопасности по соседству с нами, но в то же время на восточном фланге НАТО. Так что фактически это меняет ситуацию для всей Организации Североатлантического договора, — подчеркнул Дуда.
Президент Португалии заверил, что “принял к сведению обеспокоенность Польши”, и признал необходимость “внимательно следить за любыми шагами, которые могут поставить под сомнение восточные границы Европейского Союза или НАТО”.
И диктатор Владимир Путин, и его белорусский коллега Александр Лукашенко ранее заявили, что Москва уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь.
В американской разведке сообщили, что “не имеют оснований сомневаться” в этих заявлениях.
Как известно, Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этот документ был подписан с США и предусматривал сокращение ядерного вооружения.
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