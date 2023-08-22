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Юлия Соколова, редактор ленты

Мы это наблюдаем: Дуда подтвердил, что РФ перемещает ядерное оружие в Беларусь

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Россия находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия малой дальности в соседнюю Беларусь. Этот шаг изменит архитектуру безопасности в регионе и на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с лидером Португалии Марсело Ребелу де Соузой.

Дуда отметил, что рассказал португальскому президенту “о реализации заявлений” диктатора Владимира Путина, что тактическое ядерное оружие РФ будет перемещено в Беларусь.

– Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем, – подчеркнул польский лидер.

Он не озвучил деталей, однако предупредил, что это “меняет архитектуру безопасности” в Восточной Европе.

– Это меняет архитектуру безопасности по соседству с нами, но в то же время на восточном фланге НАТО. Так что фактически это меняет ситуацию для всей Организации Североатлантического договора, — подчеркнул Дуда.

Президент Португалии заверил, что “принял к сведению обеспокоенность Польши”, и признал необходимость “внимательно следить за любыми шагами, которые могут поставить под сомнение восточные границы Европейского Союза или НАТО”.

И диктатор Владимир Путин, и его белорусский коллега Александр Лукашенко ранее заявили, что Москва уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь.

В американской разведке сообщили, что “не имеют оснований сомневаться” в этих заявлениях.

Как известно, Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этот документ был подписан с США и предусматривал сокращение ядерного вооружения.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Источник: AP
Анджей Дуда, Беларусь, Белоруссия-Россия, Польша, Ядерна зброя
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