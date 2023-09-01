Беларусь получила первые ядерные боеголовки из России — Буданов

Россия несколько дней назад передала в Беларусь первые ядерные боеголовки, но белорусские военные абсолютно не готовы к эксплуатации указанного оружия.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, ядерное оружие в Беларуси — это “большая геополитическая игра”, а также средство сдерживания и повышения ставок.

— Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены, — сказал глава ГУР.

Начальник военной разведки говорит, что до того как поставить Беларуси ядерное оружие, для белорусов проводились тренировки с ядерными имитаторами.

— Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Достаточно нехорошие для Беларуси документы, — сказал он.

Кирилл Буданов говорит, что российское 12 управление, которое отвечает за ядерные заряды, сообщало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах Искандер было признано полную неготовность Беларуси к эксплуатации ядерного оружия.

В то же время белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа Точка У, говорит начальник ГУР.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Россия начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля.

Вместе с тем 22 августа президент Польши Анджей Дуда сообщал, что россияне находятся в процессе переброски ядерного оружия малой дальности в Беларусь.

Источник: 1+1

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