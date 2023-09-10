У ВСУ осталось 30 дней для активной фазы контрнаступления — Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью BBC заявил, что у Украины осталось 30-45 дней для активной фазы контрнаступления. После этого наступление усложнит погода.
По его мнению, осенью украинским военным будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.
– Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы сражаются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не закончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали, – сказал генерал.
Милли подчеркнул, что и раньше говорил о продолжительности и сложности войны.
– Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв. Так и происходит, – подытожил американский генерал.
Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже если освобождать оккупированные территории станет труднее.
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