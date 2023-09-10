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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В ЗСУ залишилося 30 днів для активної фази контрнаступу – Міллі

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю BBC заявив, що в України залишилося 30-45 днів для активної фази контрнаступу. Після цього наступ ускладнить погода.

На його думку, восени українським військовим буде важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.

– Важкі бої все ще продовжуються. Українці б’ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували, – сказав генерал.

Міллі наголосив, що і раніше говорив про тривалість та складність війни.

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– Я від самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов’язаною з великою кількістю жертв. Так і відбувається, – підсумував американський генерал.

Нагадаємо, голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.

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Війна в Україні, контрнаступ, Марк Міллі, Російська агресія
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