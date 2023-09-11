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Валентина Чорна, редактор ленты

Энергетическая независимость и исследование шельфа: эксперт объяснил, в чем ценность “вышек Бойко”

Вишки Бойка
Фото: Getty Images

Возвращение под контроль ВСУ “вышек Бойко” позволит приблизить энергетическую независимость Украины и раскрыть залежи Черноморского шельфа на полтора года раньше.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал председатель правления ассоциации Нефть и Газ Украины Андрей Закревский.

Он объяснил, что ценность газо- и нефтедобывающих платформ, так называемых вышек Бойко, заключается в том, что их можно отбуксировать и использовать по назначению.

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— Если Украина оставит контроль за “вышками Бойко” — это экономия 1,5 года для разведки нашего шельфа. Даже если россияне полностью сняли все оборудование, его можно восстановить. А саму вышку нужно ждать 1,5 года и потом ее через полмира транспортировать, а это непростая задача, — сказал он во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

По словам Закревского, аренда таких вышек стоит от $200 до 500 тыс. в сутки, сумма зависит от оборудования, установленного на вышках.

— Аренда включает не только сами вышки, а там вокруг них еще должны 9 судов плавать и 2 вертолета летать. В зависимости от того, какой ты комплект выберешь, то аренда с $200 может дорастать и до $500, и до $1 млн в день. Если мы сохраним контроль над вышками — это позволит приблизить нашу энергетическую независимость и раскрыть залежи на 1,5 года раньше. Мы сможем на 30% увеличить добычу, которая сейчас у нас есть, — подчеркнул эксперт.

Напомним, во время спецоперации, организованной ГУР Минобороны, Украина вернула под контроль “вышки Бойко”, которые были оккупированы Россией еще в 2015 году.

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вишки Бойка

Война в Украине, Разведка, Російська агресія, Черное море
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