Енергетична незалежність і дослідження шельфу: експерт пояснив, в чому цінність “вишок Бойка”

Повернення під контроль ЗСУ “вишок Бойка” дозволить наблизити енергетичну незалежність України і розкрити поклади Чорноморського шельфу на півтора роки раніше.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів голова правління асоціації Нафта і Газ України Андрій Закревський.

Він пояснив, що цінність газо- та нафтовидобувних платформ, так званих вишок Бойка, полягає в тому, що їх можна відбуксирувати і використовувати за призначенням.

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– Якщо Україна залишить контроль за “вишками Бойка” – це економія 1,5 року для розвідки нашого шельфу. Навіть якщо росіяни повністю познімали все обладнання, його можна поновити. А саму вишку потрібно чекати 1,5 року і потім її через пів світу транспортувати, а це непросте завдання, – сказав він під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

За словами Закревського, оренда таких вишок коштує від $200 до 500 тис. на добу, сума залежить від обладнання, встановленого на вишках.

– Оренда охоплює не тільки самі вишки, а там навколо них ще повинні 9 суден плавати і 2 вертольоти літати. Залежно від того, який ти комплект обереш, то оренда з $200 може доростати і до $500, і до $1 млн на день. Якщо ми збережемо контроль над вишками – це дозволить наблизити нашу енергетичну незалежність і розкрити поклади на 1,5 року раніше. Ми зможемо на 30% збільшити видобуток, який зараз у нас є, – наголосив експерт.

Нагадаємо, під час спецоперації, організованої ГУР Міноборони, Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які були окуповані Росією ще у 2015 році.

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