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Помилка не в дипломатії, помилкою є дипломатія з Путіним – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які компроміси, зокрема і переговори, з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Economist.

За його словами, війна триватиме “доти, доки Росія залишатиметься на українській території”.

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– Угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною. Російський президент має звичку створювати заморожені конфлікти на кордонах Росії (наприклад, у Грузії) не як самоціль, а тому, що його метою є відновлення Радянського Союзу, – вважає Зеленський.

Глава держави також зазначив, що ті, хто вирішує розмовляти з людиною в Кремлі, “обманюють себе”, так само, як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням у Чехословаччину.

– Помилка не в дипломатії. Помилкою є дипломатія з Путіним. Він веде переговори тільки з самим собою, – наголосив Зеленський.

Раніше британська розвідка повідомила, що мобілізація у РФ негативно впливає на економіку Кремля, тому перед президентськими виборами-2024 її можуть скасувати.

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Джерело: Economist
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