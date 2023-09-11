Помилка не в дипломатії, помилкою є дипломатія з Путіним – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які компроміси, зокрема і переговори, з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє The Economist.
За його словами, війна триватиме “доти, доки Росія залишатиметься на українській території”.
– Угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною. Російський президент має звичку створювати заморожені конфлікти на кордонах Росії (наприклад, у Грузії) не як самоціль, а тому, що його метою є відновлення Радянського Союзу, – вважає Зеленський.
Глава держави також зазначив, що ті, хто вирішує розмовляти з людиною в Кремлі, “обманюють себе”, так само, як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням у Чехословаччину.
– Помилка не в дипломатії. Помилкою є дипломатія з Путіним. Він веде переговори тільки з самим собою, – наголосив Зеленський.
Раніше британська розвідка повідомила, що мобілізація у РФ негативно впливає на економіку Кремля, тому перед президентськими виборами-2024 її можуть скасувати.
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