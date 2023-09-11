Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Під час спецоперації, організованої ГУР Міноборони, Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які були окуповані РФ ще в 2015 році.
Про це поінформували в пресслужбі Головного управління розвідки МО. В ГУР також оприлюднили відео з унікальними кадрами операції.
Так звані вишки Бойка – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.
Росія захопила їх ще в 2015 році. Після повномасштабного вторгнення в Україну агресор використовував платформи у військових цілях: наприклад, для розміщення РЛС (радіолокаційних станцій) та як вертолітні майданчики.
Підрозділи ГУР Міноборони провели унікальну спецоперацію, під час якої вдалося повернути під контроль “вишки Бойка”: бурові платформи Петро Годованець та Україна, а також самопідіймальну бурову установку Таврида і СПБУ Сиваш.
Шлях українських спецпризначенців до платформ був особливо небезпечним: на катері у відкритому морі вони були практично як на долоні для російських літаків та безпілотників. Крім того, Чорне море в той час штормило, що ускладнювало завдання.
– Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, – наголосили в ГУР.
Окрім повернення платформ під контроль України, підрозділи ГУР також захопили цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також радіолокаційну станцію Неву, здатну відстежувати рух суден у Чорному морі.
Бурові платформи між Одесою та Кримом дістали назву “вишки Бойка” через їх скандальну закупівлю за завищеною ціною в 2011 році, коли Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко. Оператором платформ виступала компанія Чорноморнафтогаз.
Ще наприкінці серпня в британській розвідці повідомляли, що Україна веде бої з РФ навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом та Одесою (“вишок Бойка”).
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик