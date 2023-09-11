Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”

Під час спецоперації, організованої ГУР Міноборони, Україна повернула під контроль “вишки Бойка”, які були окуповані РФ ще в 2015 році.

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління розвідки МО. В ГУР також оприлюднили відео з унікальними кадрами операції.

Так звані вишки Бойка – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

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Росія захопила їх ще в 2015 році. Після повномасштабного вторгнення в Україну агресор використовував платформи у військових цілях: наприклад, для розміщення РЛС (радіолокаційних станцій) та як вертолітні майданчики.

Підрозділи ГУР Міноборони провели унікальну спецоперацію, під час якої вдалося повернути під контроль “вишки Бойка”: бурові платформи Петро Годованець та Україна, а також самопідіймальну бурову установку Таврида і СПБУ Сиваш.

Шлях українських спецпризначенців до платформ був особливо небезпечним: на катері у відкритому морі вони були практично як на долоні для російських літаків та безпілотників. Крім того, Чорне море в той час штормило, що ускладнювало завдання.

– Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, – наголосили в ГУР.

Окрім повернення платформ під контроль України, підрозділи ГУР також захопили цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також радіолокаційну станцію Неву, здатну відстежувати рух суден у Чорному морі.

Бурові платформи між Одесою та Кримом дістали назву “вишки Бойка” через їх скандальну закупівлю за завищеною ціною в 2011 році, коли Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко. Оператором платформ виступала компанія Чорноморнафтогаз.

Ще наприкінці серпня в британській розвідці повідомляли, що Україна веде бої з РФ навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом та Одесою (“вишок Бойка”).

Джерело : ГУР

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