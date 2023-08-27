Украина и РФ ведут бои за “вышки Бойко” в Черном море – разведка Британии

Уровень напряжения в Черном море в данный момент достаточно высок.

Так в разведке Минобороны Великобритании комментируют бои между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой, которые еще называют “вышками Бойко”.

Эти платформы, отмечают в британском оборонном ведомстве, обладают ценными ресурсами углеводородов.

– Однако, как и остров Змеиный, могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности, – отмечают в британской разведке.

Что известно о “вышках Бойко”?

Две буровые установки, расположенные в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма, получили название “вышки Бойко” из-за скандальной закупки одной из них Министерством энергетики в 2011 году, которое тогда возглавлял Юрий Бойко.

Закупка вызвала резонанс из-за информации, что установку якобы приобрели вдвое дороже цены производителя.

Операторами платформ является компания Черноморнефтегаз, которую в марте 2014 года захватили российские оккупанты.

Захватчики использовали платформы не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.

В 2022 году после полномасштабного вторжения России Украина наносила удары по контролируемым РФ платформам.

На днях в районе так называемых вышек Бойко произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.

Вражеский самолет сбросил ракету на украинский катер.

Однако, как отмечают в Главном управлении разведки, та упала в воду, не нанеся никакого вреда украинским военным.

В ответ украинские военнослужащие повредили российский борт, после чего тот сразу направился к ближайшему аэродрому.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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