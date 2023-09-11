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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Воевал под Соледаром и попал в плен: боевику “ЛНР” объявили о подозрении

Воевал под Соледаром и попал в плен: боевику “ЛНР” объявили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении боевику “ЛНР”, который пошел за деньги воевать против украинских военных и под Соледаром попал в плен.

Об этом сообщает 3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

— Установлено, что 43-летний житель оккупированного Должанского района Луганской области участвовал в полномасштабной войне РФ против Украины с декабря 2022 года. Воевал на Луганщине и Донетчине, дважды получил тяжелые ранения. Впрочем, в июле 2023 года он вновь добровольно подписал контракт с армией страны-агрессора, — говорится в сообщении.

Известно, что воевал оккупант в районе Соледара Донецкой области в составе 123 ОМСБр ВС РФ. В плен же он попал вместе с другими оккупантами в августе.

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Воевал под Соледаром и попал в плен: боевику “ЛНР” объявили о подозрении

Захватчик признался, что его привлек размер денежного вознаграждения, которое он должен был получать за убийства украинцев.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по факту “добровольного участия гражданина Украины в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории”. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Война в Украине, ЛНР, полон, Соледар
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