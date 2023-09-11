Воював під Соледаром та потрапив у полон: бойовику “ЛНР” оголосили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру бойовику “ЛНР”, який пішов за гроші воювати проти українських військових і під Соледаром потрапив до полону.

Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

– Встановлено, що 43-річний житель окупованого Довжанського району Луганської області брав участь у повномасштабній війні РФ проти України з грудня 2022 року. Воював на Луганщині та Донеччині, двічі зазнав важких поранень. Утім, у липні 2023 року він знов добровільно підписав контракт з армією країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що воював окупант у районі Соледару Донецької області у складі 123-й ОМСБр ЗС РФ. У полон же він потрапив разом з іншими окупантами у серпні.

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Загарбник зізнався, що його привабив розмір грошового утримання, який він мав одержувати за вбивства українців.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за фактом “добровільної участі громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території”. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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