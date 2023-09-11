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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Воював під Соледаром та потрапив у полон: бойовику “ЛНР” оголосили про підозру

Воював під Соледаром та потрапив у полон: бойовику “ЛНР” оголосили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру бойовику “ЛНР”, який пішов за гроші воювати проти українських військових і під Соледаром потрапив до полону.

Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

– Встановлено, що 43-річний житель окупованого Довжанського району Луганської області брав участь у повномасштабній війні РФ проти України з грудня 2022 року. Воював на Луганщині та Донеччині, двічі зазнав важких поранень. Утім, у липні 2023 року він знов добровільно підписав контракт з армією країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що воював окупант у районі Соледару Донецької області у складі 123-й ОМСБр ЗС РФ. У полон же він потрапив разом з іншими окупантами у серпні.

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Воював під Соледаром та потрапив у полон: бойовику “ЛНР” оголосили про підозру

Загарбник зізнався, що його привабив розмір грошового утримання, який він мав одержувати за вбивства українців.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за фактом “добровільної участі громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території”. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Війна в Україні, ЛНР, полон, Соледар
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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