Дания объявила о самом крупном пакете помощи для Украины на $833 млн

Дания предоставит Украине помощь стоимостью 5,8 млрд датских крон (примерно $833 млн), включая танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные пушки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Дании.

Общая сумма военной поддержки будет распределена на три этапа — 4,3 млрд в этом году, 1,4 млрд в 2024 году и 52 млн в 2025 году, сообщили в министерстве.

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— После более чем полутора лет войны мы почти исчерпали наши оборонные запасы. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность более целенаправленных совместных закупок и международного сотрудничества, приспособленных к потребностям Украины здесь и сейчас, — сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Указанный пакет военной поддержки стал уже 12-м и крупнейшим пакетом помощи, который Дания направляет в Украину с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Пакету помощи Дании предшествовал визит в Украину премьер-министра Метте Фредериксен от 5 сентября. Во время своей рабочей поездки глава правительства Дании, в частности, выступила с речью в зале Верховной Рады.

О планах увеличить объем помощи Украине со стороны Дании стало известно еще в начале сентября. Вместе с тем, тогда в МИД Дании говорили только о повышении лимита на $43,5 млн.

Источник: Forsvarsministeriet

Фото: Forsvarsministeriet

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