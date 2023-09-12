Данія оголосила про найбільший пакет допомоги для України на $833 млн
Данія надасть Україні допомогу вартістю 5,8 млрд данських крон (приблизно $833 млн), включно з танками, бойовими машинами піхоти, танковими боєприпасами та зенітними гарматами.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Данії.
Загальна сума військової підтримки буде розподілена на три етапи – 4,3 млрд цього року, 1,4 млрд у 2024 році та 52 млн у 2025 році, повідомили в міністерстві.
– Після більш ніж півтора року війни ми майже вичерпали наші оборонні запаси. Тому зараз ми розглядаємо можливість більш цілеспрямованих спільних закупівель та міжнародного співробітництва, пристосованих до потреб України тут і зараз, – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
Зазначений пакет військової підтримки став вже 12-м і найбільшим пакетом допомоги, який Данія надсилає в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Пакету допомоги Данії передував візит в Україну прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен від 5 вересня. Під час своєї робочої поїздки очільниця уряду Данії, зокрема, виступила з промовою у залі Верховної Ради.
Про плани збільшити обсяг допомоги Україні з боку Данії стало відомо ще на початку вересня. Разом з тим, тоді у МЗС Данії казали лише про підвищення ліміту на $43,5 млн.
Джерело: Forsvarsministeriet
Фото: Forsvarsministeriet
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