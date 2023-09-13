БМП Marder, дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
В среду, 13 сентября, Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
В новый пакет помощи вошли, в частности, БМП Marder, разведывательные дроны и патроны к огнестрельному оружию.
Что содержит новый пакет:
- 20 БМП Marder с боеприпасами;
- 3 тыс. снарядов калибра 155 мм;
- две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания боеприпасов;
- система наблюдения спутниковой связи Satcom;
- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- две мобильные антенные системы;
- десять систем обнаружения дронов;
- седельный тягач 8×8 HX81 и четыре полуприцепа;
- пять грузоподъемных машин 8×8;
- девять автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы);
- три кареты скорой помощи;
- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.
Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудят усиление ПВО Украины.
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