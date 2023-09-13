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БМП Marder, дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

БМП Marder, дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Фото: Getty Images

В среду, 13 сентября, Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

В новый пакет помощи вошли, в частности, БМП Marder, разведывательные дроны и патроны к огнестрельному оружию.

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Что содержит новый пакет:

  • 20 БМП Marder с боеприпасами;
  • 3 тыс. снарядов калибра 155 мм;
  • две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;
  • материалы для обезвреживания боеприпасов;
  • система наблюдения спутниковой связи Satcom;
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • две мобильные антенные системы;
  • десять систем обнаружения дронов;
  • седельный тягач 8×8 HX81 и четыре полуприцепа;
  • пять грузоподъемных машин 8×8;
  • девять автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы);
  • три кареты скорой помощи;
  • 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудят усиление ПВО Украины.

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