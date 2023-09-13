БМП Marder, дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
У середу, 13 вересня, Німеччина оголосила про передання Україні нового пакету військової допомоги.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
До нового пакету допомоги увійшли, зокрема, БМП Marder, розвідувальні дрони та патрони до вогнепальної зброї.
Що містить новий пакет:
- 20 БМП Marder з боєприпасами;
- 3 тис. снарядів калібру 155 мм;
- дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження боєприпасів;
- система спостереження супутникового зв’язку Satcom;
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- дві мобільні антенні системи;
- десять систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8×8 HX81 і чотири напівпричепи;
- п’ять вантажопідйомних машин 8×8;
- дев’ять автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи);
- три карети швидкої допомоги;
- 1,5 млн патронів до вогнепальної зброї.
Раніше речник Держдепу Метью Міллер повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок обговорять посилення ППО України.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко