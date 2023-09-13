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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ в войне против Украины уже превысили 270 тыс. – Генштаб ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины на 567-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже более 270 тысяч российских оккупантов.

Потери РФ на 13 сентября 2023

  • личного состава – около 270 350 (+590),
  • танков ‒ 4 584 (+16),
  • боевых бронированных машин – 8 792 (+14),
  • артиллерийских систем – 5 902 (+30),
  • реактивных систем залпового огня – 766 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 517 (+2),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 650 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1 455,
  • кораблей (катеров) ‒ 19,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 444 (+31),
  • специальной техники – 884 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 567-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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