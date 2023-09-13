Потери РФ в войне против Украины уже превысили 270 тыс. – Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины на 567-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже более 270 тысяч российских оккупантов.
Потери РФ на 13 сентября 2023
- личного состава – около 270 350 (+590),
- танков ‒ 4 584 (+16),
- боевых бронированных машин – 8 792 (+14),
- артиллерийских систем – 5 902 (+30),
- реактивных систем залпового огня – 766 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 517 (+2),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 650 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1 455,
- кораблей (катеров) ‒ 19,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 444 (+31),
- специальной техники – 884 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 567-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко