Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України на 567-му добу повномасштабної війни ліквідували вже понад 270 тисяч російських окупантів.

Втрати РФ на 13 вересня 2023

особового складу ‒ близько 270 350 (+590),

танків ‒ 4 584 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 8 792 (+14),

артилерійських систем – 5 902 (+30),

реактивних систем залпового вогню – 766 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 517 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 650 (+5),

крилатих ракет ‒ 1 455,

кораблів (катерів) ‒ 19,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 444 (+31),

спеціальної техніки ‒ 884 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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