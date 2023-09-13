Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Збройні сили України на 567-му добу повномасштабної війни ліквідували вже понад 270 тисяч російських окупантів.
Втрати РФ на 13 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 270 350 (+590),
- танків ‒ 4 584 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 8 792 (+14),
- артилерійських систем – 5 902 (+30),
- реактивних систем залпового вогню – 766 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 517 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 650 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1 455,
- кораблів (катерів) ‒ 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 444 (+31),
- спеціальної техніки ‒ 884 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко