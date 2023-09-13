Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Терміново
Четверо людей у Київській області постраждали внаслідок нічної російської атаки БпЛА
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України на 567-му добу повномасштабної війни ліквідували вже понад 270 тисяч російських окупантів.

Втрати РФ на 13 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 270 350 (+590),
  • танків ‒ 4 584 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 792 (+14),
  • артилерійських систем – 5 902 (+30),
  • реактивних систем залпового вогню – 766 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 517 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 650 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1 455,
  • кораблів (катерів) ‒ 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 444 (+31),
  • спеціальної техніки ‒ 884 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ просуваються в районі Роботиного, штурмуючи позиції ворога – Генштаб
Бої на фронті
Вночі сили ППО знищили 32 з 44 ворожих дронів
Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Німеччина повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру – Шольц
Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій на 13.09.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Як готуватися до блекаутів: поради експертів
Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
Втрати РФ у війні проти України вже перевищили 270 тис. – Генштаб ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь