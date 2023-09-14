Ситуация сложная и изменчивая: Маляр уточнила, какая ситуация в боях за Андреевку
Ситуация в районе Андреевки Донецкой области “сложная и переменчивая”, продолжаются тяжелые бои.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Отметим, что сначала Маляр сообщила об освобождении Андреевки.
Однако пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады заявила, что информация о деоккупации Андреевки является ложной и преждевременной.
— Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки, — говорится в сообщении.
Впоследствии заместитель министра обороны отредактировала сообщение, отметив, что ситуация в районе Андреевки сложная.
— Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои, — уточнила Маляр.
Также Маляр отметила, что на Бахмутском направлении украинские защитники движутся вперед.
— На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся, — говорится в сообщении.
Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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