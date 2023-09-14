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Валентина Чорна, редактор ленты

Ситуация сложная и изменчивая: Маляр уточнила, какая ситуация в боях за Андреевку

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в районе Андреевки Донецкой области “сложная и переменчивая”, продолжаются тяжелые бои.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Отметим, что сначала Маляр сообщила об освобождении Андреевки.

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Однако пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады заявила, что информация о деоккупации Андреевки является ложной и преждевременной.

— Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки, — говорится в сообщении.

Впоследствии заместитель министра обороны отредактировала сообщение, отметив, что ситуация в районе Андреевки сложная.

— Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои, — уточнила Маляр.

Андріївка - карта

Фото: DeepState

Также Маляр отметила, что на Бахмутском направлении украинские защитники движутся вперед.

— На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся, — говорится в сообщении.

Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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