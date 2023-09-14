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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Евпатории ночью прогремели взрывы: россияне говорят об атаке дронов

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью во временно оккупированной Евпатории прогремели сильные взрывы, над городом поднялся густой столб дыма.

Об этом сообщают местные жители.

По сообщениям из соцсетей, под Евпаторию прилетели дроны, которые якобы попали в российскую установку противовоздушной обороны.

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В момент взрыва над городом виднелся огненный столб, а затем густой дым.

От взрывной волны в Евпатории у многих задрожали дома.

Источник: Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Крым
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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