В Евпатории ночью прогремели взрывы: россияне говорят об атаке дронов
Ночью во временно оккупированной Евпатории прогремели сильные взрывы, над городом поднялся густой столб дыма.
Об этом сообщают местные жители.
По сообщениям из соцсетей, под Евпаторию прилетели дроны, которые якобы попали в российскую установку противовоздушной обороны.
В момент взрыва над городом виднелся огненный столб, а затем густой дым.
От взрывной волны в Евпатории у многих задрожали дома.
Источник: Крымский ветер
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