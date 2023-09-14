Ситуація складна та мінлива: Маляр уточнила, яка ситуація у боях за Андріївку
Ситуація в районі Андріївки Донецької області “складна і мінлива”, тривають важкі бої.
Про це у Telegram написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Зазначимо, що спершу Маляр повідомила про звільнення Андріївки.
Однак пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади заявила, що інформація про деокупацію Андріївки є хибною та передчасною.
– Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки, – йдеться у повідомленні.
Згодом заступниця міністра оборони відредагувала допис, зазначивши, що ситуація в районі Андріївки складна.
– Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Андріївці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої, – уточнила Маляр.
Також Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку українські захисники рухаються вперед.
– На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось, – йдеться у повідомленні.
Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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