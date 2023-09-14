Ситуація складна та мінлива: Маляр уточнила, яка ситуація у боях за Андріївку

Ситуація в районі Андріївки Донецької області “складна і мінлива”, тривають важкі бої.

Про це у Telegram написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зазначимо, що спершу Маляр повідомила про звільнення Андріївки.

Зараз дивляться

Однак пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади заявила, що інформація про деокупацію Андріївки є хибною та передчасною.

– Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки, – йдеться у повідомленні.

Згодом заступниця міністра оборони відредагувала допис, зазначивши, що ситуація в районі Андріївки складна.

– Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Андріївці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої, – уточнила Маляр.

Також Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку українські захисники рухаються вперед.

– На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось, – йдеться у повідомленні.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.