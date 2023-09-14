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Юлия Соколова, редактор ленты

В МИД привели пять аргументов, почему нужно разблокировать импорт украинского зерна в ЕС

Експорт зерна з України
Фото: Факти ICTV

Уже в пятницу, 15 сентября, истекает срок запрета Еврокомиссии на импорт украинских зерновых в пять стран Евросоюза. И Украина рассчитывает, что ограничения отменят.

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

В МИД подчеркивают, что оснований продлевать блокирование импорта нет. В ведомстве привели пять ключевых причин в подтверждение этого:

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1. Украина и ЕС проработали предостережения отдельных стран в рамках совместной координационной платформы. Было решено нарастить мощности Дунайского коридора, перенести санитарный контроль с границы в страны назначения украинской агропродукции, проводить мониторинг урожая, торговых потоков на границе.

Сформированы альтернативные транспортные коридоры в Балтийское, Адриатическое и Эгейское моря. В планах – строительство новых зернохранилищ на территории ЕС и введение совместного таможенного контроля.

2. Экспорт зерновых из Украины не является причиной дестабилизации на европейском рынке. В министерстве обратили внимание, что, несмотря на длительное отсутствие импорта украинской продукции, “проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы”.

– Необходимо, чтобы, прежде всего, их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины. Для этого у Брюсселя есть ряд инструментов поддержки, — напомнили в МИД.

3. В Болгарии поддержали возобновление импорта украинских зерновых. Как отметили в МИД, это “подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер”.

4. Конкурентом Украины на мировых зерновых рынках является страна-агрессор Россия. А потому искусственная блокировка украинского импорта “играет на руку РФ”.

– Для нее запретов на рынке ЕС нет. Сокращение поставок украинского зерна означает возможность России зарабатывать больше денег на войну против Украины, — подчеркнули в МИД.

5. Запрет на импорт зерновых из Украины нарушает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС.

Как известно, в начале мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в пять стран ЕС: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение действует до 15 сентября 2023 года.

Власти Польши уже заявили, что не будут возобновлять импорт украинского зерна, независимо от того, каким будет решение официального Брюсселя.

В то же время Болгария поддержала возобновление импорта агропродукции из Украины после 15 сентября.

В Кабинете министров Украины предупредили, что в случае блокирования Польшей экспорта наше государство обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) относительно компенсации убытков.

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Источник: МИД
Еврокомиссия, Європейський Союз, Импорт, експорт зерна, Зерно, МЗС України
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