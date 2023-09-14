ВСУ продвигаются южнее Бахмута — Генштаб
Силы обороны Украины имеют успех в наступательных действиях южнее Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
— Имели частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, — отметил спикер.
Ранее в ISW сообщили, что 13 сентября на фоне продолжающегося контрнаступления Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области.
Источник: Military Media Center
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