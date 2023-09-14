ЗСУ просуваються південніше Бахмута – Генштаб

Сили оборони України мають успіх у наступальних діях південніше Бахмута Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, – зазначив речник.

Раніше у ISW повідомили, що 13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

Зараз дивляться

Джерело: Military Media Center

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.