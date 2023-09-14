ЗСУ просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сили оборони України мають успіх у наступальних діях південніше Бахмута Донецької області.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
– Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, – зазначив речник.
Раніше у ISW повідомили, що 13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.
Джерело: Military Media Center
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко