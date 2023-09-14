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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ просуваються південніше Бахмута – Генштаб

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України мають успіх у наступальних діях південніше Бахмута Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, – зазначив речник.

Раніше у ISW повідомили, що 13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

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Джерело: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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