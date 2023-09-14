ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута — ISW

13 сентября на фоне продолжающегося контрнаступления Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Так, геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска добились ограниченных успехов к югу от Работино на западе Запорожской области.

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13 украинские войска добились частичных успехов в районе Работино, а также в районе Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что Силы обороны продвигаются в районе Клещиевки Донецкой области, что к югу от Бахмута.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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