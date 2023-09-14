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ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута — ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

13 сентября на фоне продолжающегося контрнаступления Силы обороны продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Так, геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска добились ограниченных успехов к югу от Работино на западе Запорожской области.

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13 украинские войска добились частичных успехов в районе Работино, а также в районе Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Контрнаступление ВСУ — Силы обороны продвинулись в Запорожской области

deepstatemap

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что Силы обороны продвигаются в районе Клещиевки Донецкой области, что к югу от Бахмута.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, контрнаступ
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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