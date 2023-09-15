Украинские морские дроны: могут ли потопить все корабли РФ и на что способны

Украинские морские дроны — это серьезный виток эволюции, который произошел из-за необходимости защиты после полномасштабного вторжения России. Что такое украинские морские дроны, в чем их особенность и могут ли они потопить весь российский флот — на эти вопросы ответил директор фонда Повернись живим Тарас Чмут.

— То, что есть сейчас, это фактически продукт полномасштабного вторжения. Несколько инициатив, которые переросли уже в компании, параллельно в какой-то степени конкурируя между собой, создают несколько различных продуктов, которые по своей сути являются одним и тем же самым безэкипажным дистанционно управляемым катером-камикадзе.

Чмут отметил, что украинская сторона каждый раз делает выводы, как лучше всего применять морские дроны.

Сейчас смотрят

— Каждый раз мы делаем выводы по тактике, технической части, обнаруживаем какие-то проблемы, устраняем их. Условно говоря, каждый месяц, каждые полгода мы эволюционируем в этом процессе. Те изделия, которые у нас были на сентябрь-октябрь прошлого года, и те изделия, которые есть на сентябрь этого года, — это серьезный виток эволюции.

Директор фонда обратил внимание, что российские оккупанты боятся теперь, что по ним в любой момент могут нанести удары, поэтому пытаются улучшать эшелоны защиты.

— После того, как мы нанесли удар по нескольким кораблям, или хотя бы попытались нанести удар в разных частях Черного моря, они боятся, что где-то может к ним или в них прилететь такой катер. Еще их базы теперь тоже в несколько эшелонов защиты, потому что несколько раз мы непосредственно в базах наносили огневое поражение. И это было для них очень неожиданно.

Он отметил, что подобные разработки не способны по своим функциональным и практическим признакам заменить полноценный морской флот.

— Флот — это не только о задачах огневого поражения. Флот — это о возможности переноса силы из одной точки в другую, и ее применения там. Флот — это экономика, геополитика, дипломатия, торговля и три точки, потому что долго можно дописывать. Подобные платформы не способны заменить полноценный флот.

По его мнению, морские дроны не способны полностью потопить Черноморский флот РФ, потому что имеют свои ограничения.

— Важно понимать, что это не является идеальным и универсальным оружием. Это оружие, которое имеет очень много ограничений. Скажем так, если у вас катер находится в море в режиме ожидания, то он потребляет какое-то топливо, минимально, но потребляет. Он не может там месяц быть. Это все влияет на цену и тактику применения. Если вы в месяц можете изготавливать всего несколько изделий, то каждое из них – дорогое для вас, и вы не можете ими разбрасываться.

В то же время морские дроны довольно легко обнаружить, поэтому не все из них доходят до нужных военных целей. Эти беспилотники можно уничтожить из пулеметного или артиллерийского вооружения, потому что они имеют небольшую скорость.

— Проблема в том, что если его обнаруживают на корабле или катере, то из штатного пулеметного или артиллерийского вооружения вследствие не очень большой скорости самого катера уничтожают. Если его обнаруживает авиация, то происходит то же самое. Вертолеты — одна из самых больших угроз для таких катеров. Когда он на воде, и движется, то хорошо заметен из-за следа, — обратил внимание он.

Источник: Телевидение Торонто

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.