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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Дрон СБУ Морський малюк підбив російський ракетний корабель Самум

російський корабель Самум

Експериментальний надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) уразив російський ракетний корабель Самум поблизу Севастопольської бухти.

За даними джерела у Службі безпеки України, 14 вересня дрон влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Росіянам довелося відбуксирувати Самум на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

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Для атаки на ворожий корабель СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями.

Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.

Своєю чергою Міноборони РФ 14 вересня заявляло про “безуспішну атаку” ЗСУ на ракетний корабель Самум.

Нагадаємо, вчора Сили оборони України завдали удару по двох російських патрульних кораблях типу Василь Биков.

За даними Telegram-каналу СтратКом ЗСУ, ворожі судна зазнали пошкоджень.

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Дрон СБУ Морський малюк підбив російський ракетний корабель Самум

Фото: Вікіпедія

Джерело: ЛІГА.net
Війна в Україні, дрон, Російська агресія, СБУ
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