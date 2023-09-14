ВСУ поразили два российских патрульных корабля в Черном море
Утром 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.
Об этом в Telegram сообщил СтратКом ВСУ.
Отмечается, что вражеские корабли получили повреждения.
— Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа Василий Быков оккупационного флота России в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения, — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 13 сентября во временно оккупированном Севастополе ВСУ поразили российский большой десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Википедия
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