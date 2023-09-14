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Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ поразили два российских патрульных корабля в Черном море

російський корабель типу Василь Биков

Утром 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.

Об этом в Telegram сообщил СтратКом ВСУ.

Отмечается, что вражеские корабли получили повреждения.

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— Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа Василий Быков оккупационного флота России в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения, — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 13 сентября во временно оккупированном Севастополе ВСУ поразили российский большой десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Википедия

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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