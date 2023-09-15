”Гордость” Черноморского флота РФ: что известно о подбитом российском корабле Самум
Российский ракетный корабль Самум, который был подбит украинским дроном SeaBaby вблизи Севастопольской бухты, считается “гордостью” Черноморского флота РФ.
Этот малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 входит в состав 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы.
Самум начали конструировать в сентябре 1991 года на Зеленодольском судостроительном заводе. В октябре следующего года его спустили на воду.
В феврале 2000 года корабль приняли на вооружение. Впоследствии оккупанты назвали МРК Самум “лучшим кораблем” второго ранга Черноморского флота.
Технические характеристики корабля Самум:
- водоизмещение — 1050 т;
- длина — 65,6 м;
- ширина — 17,2 м;
- осадка 3,3 м (>1 м при работе нагнетателей);
- двигатели — 2 газотурбинные установки М10-1 36 000 л.с. (на винты-тандем, в опускаемых колонках), 2 дизеля М-511А 20 000 л.с. (на 2 винта);
- скорость хода — 55 узлов (101,9 км/ч);
- дальность плавания — 800 миль (45 узлов), 2 500 миль (12 узлов);
- экипаж — 68 человек;
- вооружение: артиллерия 1 × 76-мм артустановка АК-176, две 6-ствольных 30-мм АУ АК-630; ракетное вооружение 2 × 4 пусковые установки ПКР Москит (8 ракет 3М80), 1 × 2 ПУ ЗРК Оса-М (20 ракет).
Напомним, 14 сентября экспериментальный надводный дрон СБУ SeaBaby (Морской малыш) поразил российский ракетный корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.
По данным источника в Службе безопасности Украины, дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.
Фото: Википедия
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