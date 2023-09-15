”Гордість” Чорноморського флоту РФ: що відомо про підбитий російський корабель Самум

Російський ракетний корабель Самум, який був підбитий українським дроном SeaBaby поблизу Севастопольської бухти, вважається “гордістю” Чорноморського флоту РФ.

Цей малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239 входить до складу 41-ї бригади ракетних катерів Кримської військово-морської бази.

Самум почали конструювати у вересні 1991 року на Зеленодольському суднобудівному заводі. У жовтні наступного року його спустили на воду.

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У лютому 2000 року корабель прийняли на озброєння. Згодом окупанти назвали МРК Самум “найкращим кораблем” другого рангу Чорноморського флоту.

Технічні характеристики корабля Самум:

водотоннажність – 1050 т;

довжина – 65,6 м;

ширина – 17,2 м;

осадка 3,3 м (>1 м при роботі нагнітачів);

двигуни – 2 газотурбінні установки М10-1 36 000 к.с. (на гвинти-тандем, в колонках, що опускаються), 2 дизелі М-511А 20 000 к. с. (на 2 гвинти);

швидкість ходу – 55 вузлів (101,9 км/год);

дальність плавання – 800 миль (45 вузлів), 2 500 миль (12 вузлів);

екіпаж – 68 осіб;

озброєння: артилерія 1 × 76-мм артустановка АК-176, дві 6-ствольних 30-мм АУ АК-630; ракетне озброєння 2 × 4 пускові установки ПКР Москіт (8 ракет 3М80), 1 × 2 ПУ ЗРК Оса-М (20 ракет).

Нагадаємо, 14 вересня експериментальний надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) уразив російський ракетний корабель Самум поблизу Севастопольської бухти.

За даними джерела у Службі безпеки України, дрон влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Фото: Вікіпедія

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