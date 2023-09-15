Крок до окупації Криму: Януковича та Азарова судитимуть за підписання Харківських угод

В Україні судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експрем’єра Миколу Азарова за підписання так званих Харківських угод на користь Росії.

Про деталі повідомили в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

Досудове розслідування у цій справі завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Янукович та Азаров обвинувачуються у вчиненні державної зради та наданні допомоги РФ у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України). За статтею 111 (ч.1) загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із можливою конфіскацією майна.

Деталі справи про Харківські угоди

За даними слідства, Янукович у 2010 році отримав від керівництва Росії вказівку пролонгувати термін перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму, зокрема в місті Севастополь.

Цей строк мав завершитися у 2017 році (згідно з базовими угодами між Україною та РФ від 1997 року).

За даними ДБР, Україна раніше заявляла про наміри не продовжувати дію угод та навіть підготувала двосторонній меморандум про виведення російського флоту з Криму.

– Російська сторона проігнорувала офіційне звернення. Через енергетичний шантаж росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування флоту РФ у Криму. Це надалі призвело до анексії півострова, – наголосили в ДБР.

У квітні 2010 року делегація України на чолі з Азаровим отримала остаточний текст проєкту угоди про продовження перебування флоту РФ у Криму. Це сталося під час переговорів у російській державній резиденції Ново-Огарьово.

Згодом відбулося закрите засідання Кабінету міністрів, на якому Микола Азаров та глава МЗС Костянтин Грищенко запевнили присутніх у необхідності підписання угоди “в економічних інтересах країни”. Україна мала отримати знижку на вартість російського газу в обмін на рішення по флоту.

21 квітня 2010 року в Харкові Янукович підписав з Росією цю угоду від імені України. Звідси й назва Харківські угоди.

Експрезидент порушив норми Конституції, в якій чітко прописано, що “на території України не допускається розташування іноземних військових баз” (ст. 17). А підписана угода фактично передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження строку перебування чф рф в нашій країні.

Документ продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму (з 2017-го до 2042 року).

Водночас Азаров підписав розпорядження про схвалення Кабміном Харківських угод на користь РФ.

Догоджаючи Росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію угоди як невідкладний до Верховної Ради. 27 квітня 2010 року нардепи затвердили це рішення.

Таким чином колишнє керівництво України створило передумови для збільшення чисельності військ РФ у Криму, їх переоснащення і модернізації. У 2014 році це дало Росії можливість окупувати півострів.

Агресор протягом 2014-2022 років нарощував у Криму особовий склад та військову техніку, створював нові військові частини та підрозділи. Вони були застосовані для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Слідством також задокументовані збитки, завдані Україні через підписання Харківських угод – на понад 1 трильйон 80 млрд грн.

Оскільки Янукович та Азаров переховуються на території РФ, досудове розслідування здійснювалося заочно – за спеціальною процедурою (in absentia).

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