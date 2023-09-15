Германия может одобрить ракеты Taurus для Украины через одну-две недели – Писториус

Решение по поставкам дальнобойных немецких ракет Taurus из Германии может быть принято за одну или две недели, однако в офисе канцлера ФРГ рассматривают вариант с ограничением дальности данного оружия.

Как отмечает немецкое издание Tagesschau, не только Украина требует от канцлера ФРГ Олафа Шольца принять решение о поставке крылатых ракет Taurus, но и в самой Германии растет давление.

Однако, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на это может уйти “еще неделя или две”. Впрочем, в дискуссии о поставке крылатых ракет Taurus немецкое правительство не ожидает слишком быстрого решения.

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— Если до принятия решения пройдет еще неделя или две, то так оно и будет, — заявил федеральный министр обороны Борис Писториус на первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере.

Он добавил, что это не означает отсутствие колебаний со стороны правительства.

— Федеративная Республика Германия должна позволить себе это благоразумие, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям… Германия должна взвешивать последствия каждого шага, — сказал он.

По словам политика Социал-демократической партии Германии (СДПГ), крылатые ракеты Taurus достигают большего расстояния, чем все другие поставляемые до сих пор виды вооружений (Storm Shadow, SCALP-EG. — Ред.), и являются “очень сложным промышленным продуктом”.

— Мы говорим не о программировании кофемашины, — добавил министр.

По его словам, Германия имеет около 500 подобных ракет, а половина из них не соответствует “современным требованиям”.

В то же время, пресс-секретарь правительства Штеффен Гебештрайт также подчеркнул, что в ближайшие несколько дней никаких быстрых решений принято не будет.

— Я не вижу никаких подвижек в этом вопросе, — сказал он.

Ограничение дальности ракет возможно?

Украина уже давно требует крылатые ракеты Taurus. В Германии также все чаще звучат требования о поставке таких ракет. В четверг несколько депутатов Бундестага от партий “светофора” (правящая коалиция, состоящая из СДПГ (красный партийный цвет), СвДП (желтый) и партии Зеленых. — Ред.) написали письмо канцлеру Олафу Шольцу.

До сих пор Шольц всегда отказывался принимать решение касательно ракет, вероятно, потому, что хотел исключить возможность ударов по российской территории, за которые Россия, как опасаются в Германии, могла бы ответить.

Однако, по информации Der Spiegel, дальность полета крылатых ракет из запасов бундесвера действительно может быть технически ограничена. Это следует из результатов экспертизы, проведенной производителем по заказу правительства Германии. Для этого потребуется перепрограммирование встроенного программного обеспечения.

Согласно сообщению, правительство Германии пока не отдало соответствующего распоряжения, однако не все сомнения относительно поставок ракеты сняты.

По данным Spiegel, вопрос о том, придется ли украинцам рассчитывать на прямую поддержку Бундесвера или производителя при программировании крылатых ракет, все еще обсуждается в канцелярии.

В Берлине считают, что о размещении немецких солдат в Украине не может быть и речи, поэтому производитель должен также изучить возможность оперативного обучения украинцев необходимым процедурам или возможность дистанционной поддержки программирования. Согласно сообщению, компания считает возможным и то, и другое — это вопрос нескольких недель или нескольких месяцев.

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