Німеччина може схвалити ракети Taurus для України через один-два тижні – Пісторіус

Рішення щодо постачання далекобійних німецьких ракет Taurus із Німеччини може бути ухвалене за один або два тижні, проте в офісі канцлера ФРН розглядають варіант з обмеженням дальності цієї зброї.

Як зазначає німецьке видання Tagesschau, не тільки Україна вимагає від канцлера ФРН Олафа Шольца ухвалити рішення щодо постачання крилатих ракет Taurus, а й у самій Німеччині зростає тиск.

Однак, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, на це може піти “ще тиждень або два”. Утім, у дискусії про постачання крилатих ракет Taurus німецький уряд не очікує надто швидкого рішення.

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– Якщо до ухвалення рішення мине ще тиждень або два, то так воно і буде, – заявив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус на першій Вестфальській мирній конференції в Мюнстері.

Він додав, що це не означає відсутність вагань з боку уряду.

– Федеративна Республіка Німеччина повинна дозволити собі цю розсудливість, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям… Німеччина повинна зважувати наслідки кожного кроку, – сказав він.

За словами політика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), крилаті ракети Taurus досягають більшої відстані, ніж усі інші види озброєнь, які постачаються досі (Storm Shadow, SCALP-EG. – Ред.), і є “дуже складним промисловим продуктом”.

– Ми говоримо не про програмування кавомашини, – додав міністр.

За його словами, Німеччина має близько 500 подібних ракет, а половина з них не відповідає “сучасним вимогам”.

Водночас прессекретар уряду Штеффен Геберштрайт також наголосив, що найближчими кількома днями жодних швидких рішень ухвалено не буде.

– Я не бачу жодних зрушень у цьому питанні, – сказав він.

Обмеження дальності ракет можливе?

Україна вже давно вимагає крилаті ракети Taurus. У Німеччині також дедалі частіше лунають вимоги про постачання таких ракет. У четвер кілька депутатів Бундестагу від партій “світлофора” (провладна коаліція, що складається з СДПН (має червоний партійний колір), ВДП (жовтий) і партії Зелених. – Ред.) написали листа канцлеру Олафу Шольцу.

Досі Шольц завжди відмовлявся ухвалювати рішення щодо ракет, імовірно, тому, що хотів виключити можливість ударів по російській території, за які Росія, як побоюються в Німеччині, могла б відповісти.

Однак, за інформацією Der Spiegel, дальність польоту крилатих ракет із запасів бундесверу дійсно може бути технічно обмежена. Це випливає з результатів експертизи, проведеної виробником на замовлення уряду Німеччини. Для цього знадобиться перепрограмування вбудованого програмного забезпечення.

Згідно з повідомленням, уряд Німеччини поки що не віддав відповідного розпорядження, однак не всі сумніви щодо поставок ракети знято.

За даними Spiegel, питання про те, чи доведеться українцям розраховувати на пряму підтримку Бундесверу чи виробника під час програмування крилатих ракет, все ще обговорюється в канцелярії.

У Берліні вважають, що про розміщення німецьких солдатів в Україні не може бути й мови, тому виробник має також вивчити можливість оперативного навчання українців необхідним процедурам або можливість дистанційної підтримки програмування. Згідно з повідомленням, компанія вважає можливим і те, й інше – це питання кількох тижнів або кількох місяців.

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