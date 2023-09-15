Огляд ситуації на фронті та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки
У п’ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Основну увагу учасники приділили детальному огляду ситуації на фронті. Президент заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ, командувачів та розвідки.
– Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок. Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх, – повідомив Зеленський у Telegram.
Також на Ставці порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.
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