Понад 10 танків Abrams найближчим часом прибудуть в Україну – Данілов
Понад 10 танків Abrams, які обіцяли передати Сполучені Штати Америки, найближчим часом прибудуть в Україну.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
Він зазначив, що екіпажі, які керуватимуть бойовими машинами, проходять навчання.
– Щодо постачання Abrams – найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери – США – в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну, – сказав Данілов.
За словами секретаря РНБО, танків Abrams буде більше, ніж повідомлялося раніше.
– Їх буде більше десяти. І на сьогоднішній день відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю, – сказав Данілов.
Нещодавно стало відомо, що навчання майже 200 українських військових на танках Abrams продовжили ще на кілька тижнів.
Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині. Загалом Вашингтон планує надати Києву 31 танк Abrams.
Джерело: Українське радіо
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