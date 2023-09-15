Разведка Британии подтвердила уничтожение корабля и субмарины в Севастополе

Ракетный удар по судостроительному заводу на территории военно-морской базы Черноморского флота РФ в Севастополе утром 13 сентября надолго вывел из строя БДК Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону, считают в разведке Минобороны Великобритании.

— Минобороны РФ преуменьшает повреждения кораблей, но открытые источники свидетельствуют о том, что Минск почти наверняка функционально разрушен, а Ростов, вероятно, получил катастрофические повреждения, — говорится в сводке.

В разведке убеждены, что любые усилия восстановить субмарину займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов, а сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы, то есть фактически создаст серьезную проблему для технического обслуживания ЧФ РФ.

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— Потеря Ростова лишает РФ одной из четырех подводных лодок ЧФ, способных нести крылатые ракеты, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине, — подытожили в британской разведке.

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