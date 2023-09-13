Обеспечивал логистику оккупантов: характеристики БДК Минск, который поразили в Севастополе

13 сентября около трех часов ночи в крымском Севастополе прогремели взрывы. Там загорелся морской завод, на котором, в частности, находились подводная лодка Ростов-на-Дону и БДК Минск. Атаку и повреждения кораблей подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Что известно о большом десантном корабле Минск и его характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

Характеристики БДК Минск

БДК Минск был построен в 1984 году. Он создан в Гданьске на верфи Sticznia Polnocna вместе с 28 другими кораблями. На борту могут находиться до 500 тонн техники и грузов, 10 танков или 12 единиц бронетехники и 340 человек.

Основное назначение БДК — высадка десанта на побережье или же перевозка грузов.

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Корабль входит в состав Балтийского флота РФ с 2000 года. В Крым его перебросили перед началом полномасштабной войны в Украине. Россия собиралась применить БДК для высадки десанта в Одессе, но украинские силы пресекли это.

В частности, корабль оснащен радиоэлектронными средствами с дальностью действия до 64 км. Управление артиллерийским вооружением осуществляется системой Вымпел. В качестве вооружения корабль имеет две пусковые установки Град-М, две спаренные автоматические установки АК-725 калибра 57-мм или же АК-176 и АК-630М.

Корпус корабля имеет длину 112,5 м, ширину 15 м.

Чем важно поражение БДК Минск

Россия использовала как БДК Минск, так и лодку Ростов-на-Дону для обеспечения своего контингента в Крыму. Оккупанты перевозили технику и боеприпасы с материковой части РФ, когда Крымский мост был атакован.

Уничтожение таких кораблей — это выбивание логистики оккупантов и шаги по деоккупации Крыма.

Напомним, что в социальных сетях появились первые фото разрушенных российских кораблей в результате удара ВСУ по порту во временно оккупированном Севастополе.

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