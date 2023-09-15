Розвідка Британії підтвердила знищення корабля та субмарини у Севастополі
Ракетний удар по суднобудівному заводу на території військово-морської бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі вранці 13 вересня надовго вивів з ладу ВДК Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.
– Міноборони РФ применшує пошкодження кораблів, але відкриті джерела свідчать про те, що Мінськ майже напевно функціонально зруйнований, а Ростов, ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень, – йдеться у зведенні.
У розвідці переконані, що будь-які зусилля відновити субмарину займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів, а складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців, тобто фактично створить серйозну проблему для технічного обслуговування ЧФ РФ.
– Втрата Ростова позбавляє РФ одного з чотирьох підводних човнів ЧФ, здатних нести крилаті ракети, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні, – підсумували у британській розвідці.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко