Розвідка Британії підтвердила знищення корабля та субмарини у Севастополі

Ракетний удар по суднобудівному заводу на території військово-морської бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі вранці 13 вересня надовго вивів з ладу ВДК Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Міноборони РФ применшує пошкодження кораблів, але відкриті джерела свідчать про те, що Мінськ майже напевно функціонально зруйнований, а Ростов, ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень, – йдеться у зведенні.

У розвідці переконані, що будь-які зусилля відновити субмарину займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів, а складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців, тобто фактично створить серйозну проблему для технічного обслуговування ЧФ РФ.

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– Втрата Ростова позбавляє РФ одного з чотирьох підводних човнів ЧФ, здатних нести крилаті ракети, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні, – підсумували у британській розвідці.

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