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Валентина Чорна, редактор ленты

Атака на бухту Севастополя: появилось первое видео с поврежденным кораблем Минск

ВДК Мінськ
Фото: Getty Images

Российский большой десантный корабль Минск получил значительные разрушения в результате атаки на Севастопольский морской завод ночью 13 сентября.

В сети появилось видео последствий попадания по вражескому кораблю.

На опубликованных кадрах можно увидеть степень повреждения БДК Минск и то, как россияне ликвидируют задымление на нем.

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Напомним, ночью 13 сентября после ряда взрывов вспыхнул масштабный пожар на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что ВДК Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые были поражены во время атаки в Севастополе, не подлежат восстановлению.

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Ракети Storm Shadow/SCALP-EG

Война в Украине, ВСУ, Кораблі, Російська агресія, Севастополь, Черное море
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