Правительство приняло проект бюджета на 2024 год: основные показатели

Украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Речь идет о собственном доходе общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами — в 3 трлн 108 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 15 сентября.

Ключевой акцент проекта — оборона и безопасность Украины. Правительство направляет сюда более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн.

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— Сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны, — отметил он.

Второй приоритет — социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн. Это на 25 млрд больше, чем в 2023 году.

Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования правительство выделяет 179 млрд грн. Это на 23 млрд больше, чем в 2023 году. На медицину — 202 млрд грн. Это на 24 млрд превышает расходы этого года.

Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваются вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет — восстановление украинской экономики. Никакого повышения налогов не предвидится.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк добавил, что правительство одобрило повышение минимальной зарплаты. С 1 января 2024 года она составит 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — 8 тыс. грн.

Также с 1 января поднимется прожиточный минимум до 2 920 грн.

Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов, отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в то же время правительство планирует запустить новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя.

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