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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники
Фото: Урядовий портал

Український уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Йдеться про власний дохід загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд грн та видатками – у 3 трлн 108 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 15 вересня.

Ключовий акцент проєкту – оборона й безпека України. Уряд спрямовує сюди понад половину всіх ресурсів бюджету – 1 трлн 685 млрд грн.

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– Сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само, як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони, – зазначив він.

Другий пріоритет – соціальна сфера. Видатки бюджету становитимуть 469 млрд грн. Це на 25 млрд більше, ніж 2023 року.

Третій пріоритет – медицина та освіта. На сектор освіти уряд виділяє 179 млрд грн. Це на 23 млрд більше, ніж 2023 року. На медицину — 202 млрд грн. Це на 24 млрд перевищує видатки цього року.

Четвертий пріоритет – підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуються вдвічі – з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П’ятий пріоритет – відновлення української економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.

Народний депутат України Ярослав Железняк додав, що уряд схвалив підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року вона становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн.

Також з 1 січня підніметься прожитковий мінімум до 2 920 грн.

Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів, зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, водночас уряд планує запустити нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проєктів, підтримки українського виробника.

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Бюджет України, Війна в Україні, Гроші, Денис Шмигаль, держбюджет
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