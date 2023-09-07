Ситуация простая и сложная одновременно: Марченко об источниках наполнения Бюджета-2024

С финансированием государственного бюджета на 2024 год “ситуация у нас достаточно простая и сложная одновременно”, поскольку на сектор безопасности и обороны мы должны предусмотреть достаточно расходов — это приоритет и тот якорь, который определяет дальнейшую бюджетную политику.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Мы ведем переговоры с нашими партнерами по поводу обеспечения выполнения обязательств, которые они взяли в рамках программы с МВФ по финансированию бюджета Украины. Это непростой процесс, который занимает много времени, сил, энергии и требует дополнительных решений с точки зрения имплементации выполнения программы с Фондом, — рассказал он.

Глава Минфина выразил надежду, что правительству удастся достичь прогресса, и это позволит обеспечить необходимое финансирование на 2024 год.

Среди основных источников наполнения бюджета, кроме помощи международных партнеров, Марченко назвал также налоги, которые собираются внутри страны.

По его словам, они полностью направляются на сектор безопасности и обороны, однако этих средств не хватает.

— Разницу мы покрываем за счет внутренних заимствований и так называемых военных облигаций. Поэтому сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы — я подчеркиваю — мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за рубежа, — подчеркнул министр.

Он отметил, что в Украине за год собирают 1 трлн 300 млрд грн налогов, а расходы сектора безопасности и обороны превышают 1 трлн 600 млрд, соответственно, бюджет на 2024 год также будет не с меньшими цифрами на этот сектор.

Марченко также не исключает возможные риски с выполнением бюджета, основной из которых — ритмичность поступлений внешней помощи.

— От этого зависит многое. В случае задержек, отсутствия привлечений из-за рубежа мы вынуждены будем увеличивать привлечение внутри страны, что определенным образом может негативно повлиять на экономическую динамику, — подытожил министр финансов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко говорил, что Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году.

По его словам, финансирование должно быть таким же, как в 2023 году, поскольку расходы на оборону и безопасность не уменьшатся в ближайшие месяцы.

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