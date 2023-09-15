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Юлия Захарченко, редактор ленты

Расходы на выборы в 2024 году не предусмотрены – проект госбюджета

Расходы на выборы в 2024 году не предусмотрены – проект госбюджета
Фото: Pixabay

Расходы в проекте бюджета-2024 на выборы в Украине в следующем году не предусмотрены. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он напомнил, что в 2019 году на проведение выборов в Украине бюджет Центральной избирательной комиссии составлял около 4 млрд грн.

Расходы на выборы в 2024 году не предусмотрены – проект госбюджета

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Сегодня, 15 сентября, украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Речь идет о собственном доходе общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходы — в 3 трлн 108 млрд грн.

Ключевые акценты проекта: оборона и безопасность Украины, социальная сфера, медицина и образование, поддержка ветеранов, восстановление украинской экономики.

Правительство одобрило повышение минимальной зарплаты. С 1 января 2024 года она составит 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — 8 тыс. грн. Также с 1 января поднимется прожиточный минимум до 2 920 грн.

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Война в Украине, Выборы в Украине, Деньги, держбюджет, Ярослав Железняк
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